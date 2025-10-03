Edirne İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, imar barışıyla ilgili 25 bin 517 yapı kayıt belgesi alındığını, ancak uygulamanın denetimsiz yapılaşmayı ödüllendirdiğini ve can güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Yılmaz, “Afetlere karşı dayanıklılık belirsiz” uyarısında bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı toplantılarında, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun imar barışı raporu masaya yatırıldı.

Komisyon Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, Edirne merkez ve 9 ilçede toplam 25 bin 517 yapı kayıt belgesi alındığını açıkladı.

Belgelerden 22 bin 416’sı aktif (18 bin 157 konut, 2 bin 812 ticari, bin 447 karma), 3 bin 101’i ise iptal edildi.

“DENETİMSİZ YAPILAŞMA ÖDÜLLENDİRİLDİ”

İmar barışının yalnızca beyan esasına dayandığını, yapıların dayanıklılığı ve deprem güvenliği gibi kriterlerin göz ardı edildiğini belirten Başkan Yılmaz, “Uygulama, bilimsel şehircilik ilkelerini devre dışı bıraktı, kaçak ve denetimsiz yapılaşmayı adeta ödüllendirdi. Yurttaşların can ve mal güvenliği tehdit altında" dedi.

Yılmaz, yapıların statik sağlamlığı, zemin etütleri veya afet risk analizleri aranmadan kayıt altına alındığını vurgulayarak, yüzbinlerce yapının deprem, sel veya heyelana karşı dayanıklılığı belirsiz olduğunu, bunun da gelecekte can kayıpları ve yıkımlara zemin hazırlayabileceğini söyledi.

"KAPSAMLI PLANLAMA ŞART”

Gelecekte benzer uygulamalardan kaçınılması gerektiğini savunan Mehmet Güneş Yılmaz, mevcut yapı stokunun acilen risk analizine tabi tutulmasını, güçlendirilmesini veya dönüştürülmesini önerdi. Rapor, imar barışının plansız yürütülmesinin mülkiyet ve hak kayıplarına yol açtığını, imar planı bütünlüğünü bozduğunu ve planlı inşaat yapanları mağdur ettiğini belirtti. Bu durumun kamu yararı, adalet ve eşitlik ilkelerini zedelediği kaydetti.