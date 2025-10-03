Sakarya Geyve Belediyesi’nin hazırladığı Tarihi 2. Beyazıd Köprüsü Çevre Düzenlemesi ve Sakarya Nehri Kıyı Kenar Kentsel Tasarım Projesi, Belediye Başkanı Selçuk Yıldız’ın girişimleriyle Tarihi Kentler Birliği’nden destek almaya hak kazandı.SAKARYA (İGFA) - Bu kapsamda, projelerin hazırlanması ve çizim süreci Türkiye’nin önde gelen mimarları tarafından yürütülecek. Projelerin çizimi ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanması noktasında bütçe ise Tarihi Kentler Birliği tarafından karşılanacak. Proje çizimleri ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanması sonrasında uygulama aşamasında süreç ayrı yürütülecek. Böylece, Geyve’nin tarihi değerleri korunurken, şehrin doğal güzellikleri modern bir kentsel tasarımla buluşturulacak.

Tarihi Kentler Birliği encümen üyesi de olan Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, “Geyve’mizin tarihi kimliğini güçlendirecek, turizmine ivme kazandıracak çok önemli bir kentsel tasarım sürecine adım atıyoruz. Bu desteğin alınmasında emeği geçen Başkan Danışmanım Engin Semerci’ye ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemiz, bu projelerle birlikte tarihini geleceğe daha güçlü taşıyacak.” dedi.

Başkan Yıldız’ın vizyonu ve ekibinin çalışmalarıyla destek almaya hak kazanan projeler, Geyve’nin kültürel mirasına ve turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacak.