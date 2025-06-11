21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Keşan’da tüm hazırlıklar tamamlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sınava katılacak yaklaşık 2.500 aday için ÖSYM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü önemli uyarılarda bulundu.

KEŞAN YKS’YE HAZIR: 10 OKULDA SINAV YAPILACAK

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Edirne’nin Keşan ilçesinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 2.500 adayın katılım sağlayacağı sınavda güvenlik, sessizlik ve düzen ön planda tutulacak.

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYDIN GÜLLÜ'DEN UYARILAR

ÖSYM Keşan İlçe Sınav Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, yaptığı yazılı açıklamada adaylara şu uyarılarda bulundu:

-Sabah oturumlarında saat 10:00’dan sonra sınav binasına giriş yapılmayacak. Adayların, sınavdan en az yarım saat önce binalar önünde hazır bulunmaları gerekiyor.

-Sınav, 10 farklı okulda gerçekleştirilecek. Adayların sınavdan önce okullarını ziyaret etmeleri, bina girişinde yer alan etiketleri kontrol etmeleri öneriliyor.

-T.C. kimlik kartlarının geçerli, güncel ve yıpranmamış olması zorunlu. Sorun yaşayan adaylar Keşan -Nüfus Müdürlüğü’nden yeni kimliklerini almalı.

-Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik olmadan sınava giriş yapılamayacak.

Adayların sade giyinmeleri, takı, toka gibi dikkat dağıtıcı aksesuarlardan uzak durmaları sınavda konfor açısından önerildi.

BAŞARI TEMENNİSİYLE

Dr. Güllü, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Tüm adaylarımıza başarılar diler, sınavın ilçemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim."