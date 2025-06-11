ILO ve UNICEF’in yeni raporu, 2000’den bu yana çocuk işçiliğinin yüzde 50 azalarak 2024’te 138 milyona düştüğünü ortaya koydu. Ancak 2025’te çocuk işçiliğini tamamen ortadan kaldırma hedefi ulaşılamadı. Sahra Altı Afrika, 87 milyon çocuk işçiyle en yoğun bölge.İSTANBUL (İGFA) - Cenevre ve New York’ta yayımlanan “Çocuk İşçiliği: 2024 Küresel Tahminler, Eğilimler ve İlerleme Yolu” raporu, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nden bir gün önce açıklandı.

ILO ve UNICEF’e göre, 2024’te dünya genelinde 138 milyon çocuk işçi bulunuyor, bunların 54 milyonu tehlikeli işlerde çalışıyor. 2020’den bu yana 22 milyon çocuk işçilikten kurtarılmış olsa da, 2025 hedefi tutturulamadı. Tarım, çocuk işçiliğinin yüzde 61’ini oluştururken, hizmet sektörü yüzde 27, sanayi ise yüzde 13 paya sahip. Erkek çocuklar, kızlara kıyasla daha fazla çocuk işçisi, ancak ücretsiz ev işleri eklendiğinde cinsiyet farkı kapanıyor.

İLERLEME VAR, AMA YETERSİZ

Rapora göre, çocuk işçiliği 2000’deki 246 milyondan 138 milyona geriledi. Asya ve Pasifik’te çocuk işçiliği yüzde 5,6’dan yüzde 3,1’e düşerek en büyük ilerlemeyi sağladı.

Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 11’lik azalma görüldü. Ancak Sahra Altı Afrika, 87 milyon çocuk işçiyle (toplamın üçte ikisi) en sorunlu bölge. Nüfus artışı nedeniyle burada toplam sayı sabit kaldı.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, “İlerleme umut verici, ancak milyonlarca çocuk hâlâ çalıştırılıyor. Çocuklar okulda olmalı, ebeveynler ise çocuklarını çalışmaya göndermek zorunda kalmayacak insana yakışır işlere sahip olmalı. Hedefe ulaşmak için uzun bir yolumuz var” dedi.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, “Birçok çocuk hâlâ madenlerde, fabrikalarda veya tarlalarda çalışıyor. Eğitime, sosyal güvenliğe ve insana yakışır işlere yatırım yaparak ilerleme mümkün. Ancak fon kesintileri bu kazanımları tehdit edebilir” uyarısında bulundu.

Raporda, 2025 hedeflerine ulaşmak için ilerleme hızının 11 kat artması gerektiği belirtilirken, ILO ve UNICEF, hükümetlere şu önerilerde bulundu: