Edirne'nin Keşan ilçesinde polis denetiminde R.B. isimli şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleştirdiği denetim sırasında ruhsatsız silah yakaladı.

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Alınan bilgiye göre yapılan kontrollerde, R.B. adlı şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 adet 7.65 mm fişek bulundu.

Şüpheli, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.