Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılın ilk çeyreğine ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni değerlendirdi. Bakan Işıkhan, işsizlik oranının gerileyerek son 25 yılın en düşük seviyesine ulaştığını duyurdu. Bakan Işıkhan, "Genç işsizlik yüzde 15’e düştü, istihdam 32,4 milyon kişi oldu" dedi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin istihdam politikalarında kaydettiği başarıları değerlendirdi.

2025 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) işgücü istatistiklerini paylaşan Işıkhan, işsizlik oranının yüzde 8,2’ye gerileyerek son 25 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti.

İŞSİZLİKTE ÇİFT YÖNLÜ AZALMA

Bakan Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda işsiz sayısının 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bine düştüğünü açıkladı.

İşsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre 0,6 puan azaldı. Bakan, “Bu veriler, hedeflerimize uygun bir seyir izliyor” dedi.

Bakan Işıkhan, istihdam uygulamalarının gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupları işgücüne kazandırdığını vurguladı.

“DAHA FAZLA ÜRETEN TÜRKİYE” HEDEFİ

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin yarınlarını tüm paydaşlarla inşa etme hedefinde kararlı olduklarını belirterek, “Daha fazla üreten, büyüyen ve istihdam olanakları artan bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.