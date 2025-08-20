Düzce'de, motosikletin bir yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Kaza, D-655 Akçakoca yolu Karaca Mahallesi kavşağında gerçekleşti.

Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Y.K. idaresindeki 81 AEA 568 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmek için yola kontrolsüz çıkan A.B. isimli yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenip yola savrulan A.B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.