Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan yaklaşık 500 itfaiye personeline, 2 ay boyunca, 9 ayrı kur halinde “Temel İtfaiye Er Eğitimi” verdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan yaklaşık 500 itfaiye personeline “Temel İtfaiye Er Eğitimi” verdi.

Eğitimlerde; yanma ve yangın bilgisi, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, temiz hava solunum cihazı ile çalışma teknikleri, söndürme maddeleri ve yangına müdahale yöntemleri ile trafik kazalarına müdahale ve araç kurtarma uygulamaları gibi hayati konular işlendi.

Teorik anlatımların yanı sıra 2 ay boyunca, 9 ayrı kur halinde gerçek olay senaryolarına dayalı tatbikatlarla da personelin sahada daha etkin görev yapması hedeflendi.

DEPREM SONRASI YORGUN DÜŞEN GÖNÜLLERE MORAL, BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU TAŞINDI

Konya Büyükşehir İtfaiyesi yetkilileri, eğitimlerin yalnızca teknik bilgi aktarımı olmadığını, aynı zamanda deprem sonrası zor günler yaşayan Hataylı meslektaşlara moral ve motivasyon sağladığını belirtti.

“Yaraları birlikte sarıyoruz, geleceği birlikte inşa ediyoruz” sloganıyla eğitimler boyunca kurulan dostluklar ve paylaşılan tecrübeler, şehirlerarası kardeşlik bağını daha da güçlendirdi.

Bu süreç sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmadı; Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yorgun düşen gönüllere moral, birlik ve beraberlik duygusu da taşındı.