Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yabancı dil öğretiminde yoğunlaştırılmış uygulamanın başarı getirdiğini açıkladı. Türkçe ve yabancı dil derslerinde dört temel beceri üzerinden ölçme değerlendirme sisteminin Arapça için de başlatılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yabancı dil öğretiminde yapılan çalışmalara dikkat çekerek, yoğunlaştırılmış yabancı dil uygulamasında başarı sağlandığını belirtti.

Bakanlıkta müsteşarlık döneminden itibaren yabancı dil eğitimine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Tekin, bu doğrultuda materyal, öğretmen ve zaman açısından sorun yaşanmadığını vurguladı.

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde olduğu gibi Arapça dersinde de dört temel beceri (okuma, yazma, dinleme, konuşma) üzerinden ölçme değerlendirme mekanizmalarının uygulanacağını açıklayan Bakan Tekin, öğrencilerin dil becerilerindeki eksikliklere dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Tekin, “Dijital dünyanın etkisiyle öğrencilerimiz günlük hayatta 300-500 kelimeyle iletişim kuruyor. Sorun sadece yabancı dilde değil, ana dilde de kendini ifade etme becerisinde. 2023’te ana dil becerilerini geliştirmeden diğer derslerde başarı sağlanamayacağını gördük ve Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde dört beceri ölçümünü başlattık. Bu, yabancı dil öğrenimini de destekleyecek” dedi.