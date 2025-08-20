Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, Mersin’de denizle sporu bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olarak hizmet vermeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Açılışından bu yana yaklaşık 1000 kişiye farklı branşlarda su sporları eğitimi verildi.

Babil Su Sporları Merkezi’nde yoğun ilgi gören kurslardan biri de yelken kursu. Ücretsiz olarak verilen 5 derslik eğitimlerin sonrasında ise çocuklar ve gençler, ilgilendikleri spor dalında ilerlemeleri için kulüplere yönlendiriliyor. Böylece sporcular, kulüp bünyesinde çalışmalarını sürdürerek profesyonel spor kariyerine adım atma fırsatı yakalıyor. Merkezde ayrıca SUP ve kano branşlarında da kurslar düzenleniyor. İlgilendikleri su sporları branşına kayıt yaptırmak isteyenler, bir kimlik fotokopisiyle Babil Su Sporları Merkezine başvurabilir.

Taşkın: “Burası, Mersin’in sporda denizle buluştuğu önemli bir nokta”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, hizmete açıldığı 2024 yılından beri yaklaşık 1000 kişiye su sporları branşlarında eğitim verildiğini belirterek, “Yelken, Sup, kano kurslarımız var. Burası, Mersin’in spor aracılığı ile denizle buluştuğu önemli bir nokta. Belediyemizce burada verilen kurslar tamamen ücretsiz. Çocuklarımız ilgili spor dalına kanalize oldukları zaman kulüplere yönlendiriliyor. Kulüplerin bünyelerinde çalışmalarına devam edip iyi bir sporcu oluyorlar” dedi. Taşkın, çocukların Büyükşehir ile yaz dönemini dolu dolu geçirdiğini ifade ederek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak yüzme kursu dahil yaklaşık 14 spor dalında faaliyet gösterdiklerini sözlerine ekledi.