İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı’nda Gazze’deki ateşkesten ekonomik sorunlara kadar birçok konuya değindi. Gazze’de 70 bin kişinin katledildiğini, şehirlerin yerle yeksan edildiğini belirten Dervişoğlu, Türkiye’nin ateşkes sürecinde garantör ülke olarak etkin rol alması gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında net mesajlar verdi.

"Biz buradayız" diyerek "Türk milletinin onurunu, Gazi Meclisimizin haysiyetini korumaya devam edeceğiz!" diyen Dervişoğlu, Gazze’de son 2 yılda yaşanan insanlık dramına dikkat çekti:

Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin, Türkiye'nin ateşkes maddelerinin uygulanmasından sorumlu garantör ülkeler arasında yer aldığını ve bu sorumluluk, bir Türk temsilcinin oluşacak geçici yönetimde etkin bir pozisyonda bulunması gerektiğini belirterek, "Bizim önerimiz, Türkiye'yi temsilen seçilecek görevlinin TBMM onayıyla belirlenmesidir." dedi.

Emperyalizmin 7 Ekim 2023’te başlattığı, 2025 Ekim’inde ateşkesle bitirdiği takvimin işlediğine dikkati çeken Dervişoğlu, "Şimdi hafriyat kaldırma ve rant paylaşımı zamanı" dedi.

Türkiye’nin ateşkes maddelerinin uygulanmasında garantör ülke olduğuna dikkati çeken Dervişoğlu, “Türk temsilcisi TBMM onayıyla seçilmeli. Türk askeri, barış gücünde uluslararası ittifakla yer almalı, yalnız bırakılmamalı” önerisini sundu.

https://twitter.com/iyiparti/status/1978362915381264776

Türk-İsrail ticari ilişkilerinin yeniden başlamasının gündemde olduğunu ifade eden Dervişoğlu, “Stratejik malların ticareti için İsrail’deki 2026 seçimleri beklenmeli. Suriye’nin toprak bütünlüğü pazarlık konusu edilmemeli” dedi.

EKONOMİDE ALARM: İFLASLAR YÜZDE 117 ARTTI

Ekonomik sorunlara değinen Dervişoğlu, reel sektörün finansmana erişimde büyük zorluklar yaşadığını belirterek, “Nakit akışları alt üst oldu, işletme sermayesi yetersizliği artıyor. 2025’in ilk üç çeyreğinde iflas kararları yüzde 117 yükseldi, Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Sıkı para politikası, yüksek faizler ve azalan alım gücü, vatandaşın ve şirketlerin kredi ödemelerini imkânsız hale getirdi” diye konuştu.

Kalıcı yaz saati uygulamasını da eleştiren Dervişoğlu, kaldırılmasını talep etti.

Dervişoğlu, Cumhuriyet’in eşitlik, adalet ve helal ekmek üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, "Hukuksuzlukları sümen altı etmemek, yoksulluğu görmezden gelmemek bizim gayemiz. Siyasetimizi sıkıştırmak isteyenlere inat genişleteceğiz. Bu, milletle ittifakımızın ve Türk milletinin istiklalinin yoludur. Kapımız herkese açık" diye konuştu.