MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda başlatılan “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri kapsamında, “Derdin Derdimiz” temalı sohbet programının Kahramanmaraş’ta ilk durağı Dulkadiroğlu İlçesi Elmalar Mahallesi oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Programa MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı, İlçe KAÇEP Başkanı Fadime Yalçınkaya, İlçe Başkan Vekili Mustafa Özdemir, İlçe Başkan Yardımcıları Adem Kuzu, Murat Aras, Ferhat Akbaba, Cuma Çolak, Ramazan Karabörk, Elmalar Mahalle Muhtarı Halil Gözükara ve Mahalle Temsilcisi Mehmet Göktaş katıldı.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelinen programda vatandaşların talep ve önerileri dinlendi, terörsüz, güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye hedefi üzerine sohbet edildi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı, şu ifadeleri kullandı: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin himayelerinde başlatılan bu anlamlı proje, milletimizle gönül bağımızı daha da güçlendiren bir çalışmadır. Bizler, Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Her bir hemşehrimizin kapısını çalacak, halini hatırını soracak, derdine derman olacağız. Bu anlayış, Bilge Liderimiz sayın Bahçeli’nin çizdiği gönül siyasetinin en güzel örneğidir.”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri, önümüzdeki günlerde Dulkadiroğlu’nun diğer mahallelerinde de sürecek.