Denizli Büyükşehir Belediyesi, sporu toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla düzenlediği spor kurslarına yeni dönemde de devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 farklı branşta düzenlenecek spor kursları için kayıtları 20 Ekim Pazartesi günü online olarak başlatıyor. Kayıtların ardından kurslar 30 Ekim’de başlayacak.

23 farklı branşta açılacak kursların kayıtları, 20 Ekim Pazartesi günü saat 08.30’da başlayacak. Kayıtların ardından kurslar 30 Ekim itibariyle öğrencilerini ağırlayacak.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kurslar arasında yüzmeden futbola, basketboldan tenise, tekvandodan badmintona kadar birçok branş yer alıyor.

Yüzme kursu kayıtları ise merkezde 10 Kasım Pazartesi günü, ilçelerdeki havuzlarda ise 11 Kasım Salı günü başlayacak.