1975 ile 1990 yılları arasında Kayseri 1. Hava İndirme Komando Tugayı’ndan terhis olan askerlerin Erciyes Mavi Kartallar Derneği üyeleri olarak yıllardır sürdürdüğü gelenekle, her ay bir şehit ailesini ziyaret ediyor. Bu ay Kocaeli'de, 2011'de şehit olan Piyade Çavuş Hüseyin Güldal'ın mezarını ziyaret edip dua ettiler.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kayseri 1. Hava İndirme Komando Tugayı’ndan terhis olan askerler, yıllardır sürdürdükleri anlamlı bir geleneği bu ay da devam ettirdi.

Her ay bir şehit ailesini ziyaret ederek dualar eden Erciyes Mavi Kartallar Derneği üyeleri, bu kez 2011 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Piyade Çavuş Hüseyin Güldal’ı andı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 250 dernek üyesi, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Yalakdere Mahallesi’nde bulunan şehit Güldal’ın kabrini ziyaret ederek, Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti.

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Erciyes Mavi Kartallar Derneği Başkanı Ercan Agan, “Erciyes Mavi Kartalları olarak kahraman şehidimiz Hüseyin Güldal’ı dualarla andık. Ülkemizin dört bir yanından katılım sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin.” dedi.