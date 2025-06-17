Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Datça ilçesi Sındı Mahallesi Örencik Mevkii’nde yaşanan içme suyu yetersizliğini gidermek amacıyla su hattı çap büyütme çalışması gerçekleştirdi. MUĞLA (İGFA) - MUSKİ, özellikle yaz aylarında nüfusu artan Datça’nın Sındı Mahallesi Örencik Mevkii’nde içme suyu ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sorunları çözmek amacıyla su hattı çap büyütme çalışmalarını başlatarak bölge halkına daha yeterli ve kesintisiz su temini sağlamayı hedefliyor.

02 Haziran 2025 tarihinde başlayan proje kapsamında, toplam 2 bin 400 metre uzunluğundaki mevcut hattın yenilenmesi hedefleniyor. Yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 400 metrelik boru hattı tamamlandı.

MUSKİ ekipleri, hattın kalan kısımlarında da planlanan şekilde imalata devam ediyor. Projenin kısa süre içinde tamamlanarak yeni içme suyu hattının devreye alınması ve bölgedeki su ihtiyacının daha etkin şekilde karşılanması hedefleniyor.

Yapılan bu çalışma sayesinde, Datça’nın Örencik Mevkii ve çevresindeki yerleşimlerde yaşanan su yetersizliği sorununun büyük ölçüde ortadan kalkması hedefleniyor. Aynı zamanda bölge halkı, özellikle yaz aylarında karşılaştıkları su kesintileri ve düşük debi gibi sorunlardan da kurtulmuş olacak.