Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın kısa süre önce çiftçilere destek olmak, üretimde kalite ve verimliliği artırmak için duyurduğu toprak analiz hizmeti için eğitim seminerleri ve başvuru süreçleri başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımı ve çiftçiyi destelemek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kısa süre önce çiftçilere destek olmak, üretimde kalite ve verimliliği artırmak için bilimsel tekniklerle ‘toprak analizi’ hizmetine başlayacaklarını açıklamıştı. Bugün ise Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı marifetiyle muhtarlara ve çiftçilere yönelik eğitimler resmen başladı.

SGM’de (Sosyal Gelişim Merkezi) gerçekleştirilen seminerde, toprak analizin amacı, gübre kullanımı, analizin nasıl yapılacağı ve kayıt süreciyle ilgili bilgi verildi.

Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen seminerde, katılımcıların merak ettiği sorulara yanıt verilerek detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

GÜBRELEME ÖNCESİ TOPRAK ANALİZİ YAPILMASI GEREKİYOR

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toprağımızda bulunan besin maddesini saptamak, yetiştirilecek bitkinin ihtiyaç duyduğu gübrelerin cins ve miktarını ortaya koymaktır. Karlı ve doğru bir gübreleme, gübrenin en uygun zaman ve doğru şekilde uygulanması ile yapılabilir. Bu açıdan gübrelemeden başarı sağlanması ve verimin artırılması için toprak analizi şarttır. Dolayısıyla tüm çiftçilerimize mutlaka toprak analizi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet sunmaya başladık.www.sakarya.bel.tr adresinden hizmetimizin ayrıntılarına ulaşabilir ve analiz için kayıt başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Lokasyonların belirlenmesinin ardından uzman ekiplerimizin sahada tespitlerine başlayacak” ifadeleri kullanıldı.