CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, 2010 yılından bu yana yaklaşık 10,8 milyon baş canlı hayvan ve 458 bin ton kırmızı et ithal edildiğini, bunun karşılığında 13,1 milyar dolar ödendiğini belirtti, buna rağmen kırmızı et fiyatlarının düşmediğini, dar gelirli yurttaşın ucuz ete hala ulaşamadığını söyledi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2025’in ilk 7 ayında 506 bin canlı hayvan ve 39 bin ton kırmızı et ithalatına 1 milyar 54 milyon dolar ödendiğini, hayvancılık politikalarının Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdiğini belirtti.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin hayvancılıkta yanlış politikalarla dışa bağımlılığı artırdığını vurgulayan CHP'li Sarıbal, 2010’dan bu yana 10,8 milyon baş canlı hayvan ve 458 bin ton kırmızı et ithalatına 13,1 milyar dolar ödendiğini, ancak kırmızı et fiyatlarının düşmediğini ve dar gelirlinin ucuz ete ulaşamadığını söyledi.

2025’TE İTHALAT REKORU

2025’in Ocak-Temmuz döneminde 506 bin canlı hayvan ve 39 bin ton kırmızı et ithalatına 1 milyar 54 milyon dolar ödendiğini, bu rakamın 2024’ün tamamındaki 700 milyon doları aştığını belirten Sarıbal, "Canlı hayvan ithalatı bir yılda 226 binden 506 bine çıkarak iki kattan fazla arttı. TÜİK verilerine göre, 2022’den sonra ithalatın hızla artarak son 5 yılın zirvesine ulaştığını ifade etti.

Yem maliyetlerinin hayvancılık giderlerinin yüzde 70’ini oluşturduğunu kaydeden Sarıbal, Türkiye’nin her yıl 4 milyar doların üzerinde yem hammaddesi ithal ettiğini, bunun sürdürülemez olduğunu vurguladı. “Dünyada yeme bağımlı hayvancılık yapan az sayıda ülke var, ne yazık ki Türkiye bunlardan biri” dedi.

Sarıbal, 1980’de 45 milyon olan nüfusun 86 milyona çıktığını, ancak hayvan varlığının 85 milyondan 70 milyona gerilediğini belirtti. Bu durumun arz yetersizliğine ve yapısal sorunlara işaret ettiğini söyledi. Desteklerin küçük aile işletmelerine yönelmesi gerektiğini vurgulayan Sarıbal, 2025 tarımsal destek bütçesinin 135 milyar TL olduğunu, bunun sadece %18,7’sinin (16,8 milyar TL) hayvancılığa ayrıldığını ifade etti.

Milletvekili Sarıbal, süt ve et gibi stratejik ürünlerde piyasa dengelerinin izlenmesi, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması gerektiğini belirterek, “Küçük aile işletmeleri desteklenmeli, endüstriyel yem hayvancılığı yerine meracılığa dayalı üretim teşvik edilmeli" çağrısında bulundu.