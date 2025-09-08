CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Çelik, parti binasının polis ablukasına alınmasına tepki gösterdi. Vali Davut Gül’e ulaşamadıklarını belirten Çelik, ablukayla binaya giriş-çıkışların engellendiğini ve çevredeki 3 bin kişinin konutlarına erişiminin kısıtlandığını ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının çevresindeki polis ablukasının yoğunlaştığını ve binanın bahçesine kadar ilerlediğini duyurdu.

Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül’e ulaşamadıklarını, telefonlarının açılmadığını ve dönüş alamadıklarını belirtti.

Özgür Çelik, paylaşımında, “Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri engelleniyor. Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye faydası yok. Türkiye’nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok” ifadelerini kullandı.

Ablukanın hukuksuz ve art niyetli olduğunu vurgulayan Çelik, “Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkûm bu zorbalık son bulmalıdır” çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı gibi olay, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025’te CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine geçici kurul ataması sonrası başladı. CHP’liler, kararı protesto etmek için il binası önünde toplanırken, İstanbul Valiliği de, 7-10 Eylül tarihleri arasında 6 ilçede eylem yasağı getirdi.

Polis ablukası, partililerin binaya giriş-çıkışlarını engellerken, bölgede gerginlik devam ediyor.