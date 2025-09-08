Illumina Protein Prep, 9500 benzersiz insan protein hedefini ölçebilir ve hastalıkların tedavisi için yeni keşiflere ilham vermek üzere protein biyolojisine ilişkin yeni bilgiler sunar. Erken erişim programının ardından, müşteriler ölçek, yüksek tutarlılık ve kolay örnekleme ile içgörü elde etme iş akışını övüyorlar. Lansman, Illumina'nın SomaLogic'i satın alma anlaşmasını duyurmasının ardından gerçekleşti.PRNewswire / SAN DIEGO (İGFA) - Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) bugün, yeni nesil sekanslama (NGS) tabanlı proteomik keşiflerinde üstün performans sunan Illumina Protein Prep testinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Illumina Protein Prep, erken erişim programı aracılığıyla kullanıma sunulmuş olup, artık dünya çapındaki müşterilere geniş çapta sunuluyor ve bu sayede araştırmacılar, büyük ölçekli genomik çalışmalara proteomik ekleyebiliyor ve keşif ve klinik araştırmalar için numuneden içgörüye kadar uzanan modern bir çözümle kanser, kardiyometabolik ve immünolojik hastalıklar hakkında yeni içgörüler elde edebiliyor.

"NGS tabanlı proteomikler, büyük çaplı araştırmaları desteklemek ve biyofarmasötik sektöründeki ekosistem ortaklarımızın ilaç keşif sürecini hızlandırmak için kritik öneme sahip hız, doğruluk, tekrarlanabilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlıyor," dedi, Steve Barnard, Illumina teknoloji direktörü. "Proteomikler, hastalıklar hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için çok önemlidir ve multiomiklerin temel direğidir. Illumina Protein Prep, biyolojik keşifleri dönüştürmek için geniş ölçekte multiomik sunmaya yardımcı olacaktır."

Proteomikler, proteinlere ve biyolojik süreçlerdeki işlevlerine dair bir bakış açısı sunar. Gen ekspresyonundaki rollerini ve hastalık durumlarında proteinlerin nasıl değiştiğini anlamak, biyomarker keşfi ve hassas terapi gelişimi için kritik öneme sahiptir. Illumina Protein Prep, SOMAmer™ teknolojisi ile güçlendirilmiştir ve bir NGS okuması ile en fazla 9500 benzersiz insan protein hedefini ölçebilir; protein biyolojisine ilişkin en kapsamlı bilgileri sunar.

Illumina Protein Prep'in Illumina NovaSeq™ sekanslama platformlarının gücü ve ölçeklenebilirliği ile birleştirilmesi, tek bir deneyde binlerce proteinin eşzamanlı olarak incelenmesini sağlayarak proteomik çalışmalarının keşif gücünü en üst düzeye çıkarır. Sekanslamadan sonra, Illumina DRAGEN™ Protein Niceleme ve Bağlantılı Multiomik yazılımları birlikte çalışarak karmaşık proteomik verileri net içgörülere dönüştürür. Bu güçlü kombinasyon, araştırmacıların analizleri kolaylaştırmasına ve keşiften terapötik geliştirmeye kadar olan süreci hızlandırmasına yardımcı olarak, dünya çapında ilaç şirketlerini, sözleşmeli araştırma kuruluşlarını ve çeviri araştırmalarını desteklemektedir.

ERKEN ERİŞİM MÜŞTERİLERİ ÖLÇEK, YÜKSEK TUTARLILIK VE KOLAY İŞ AKIŞINI ÖVÜYOR

2024 yılından bu yana Illumina, Illumina Protein Prep'in pilot uygulamasını yapmak için yaklaşık 40 ilk işbirlikçiyle çalışarak geliştirme konusunda bilgi verdi ve optimize edilmiş bir müşteri deneyimi sağladı. Erken erişimin başlamasından bu yana, Illumina Protein Prep 6K testiyle yaklaşık 30.000 numune ve bu Mart ayında erken erişim yoluyla kullanıma sunulan Illumina Protein Prep 9.5K testiyle 6000'den fazla numune işlenmiştir.

ILLUMİNA PROTEİN PREP, NADİR HASTALIKLAR KONUSUNDA KÜRESEL KEŞİF GİRİŞİMİNİ HIZLANDIRIYOR

Proteomik çalışmalar, genotip ve fenotip arasındaki boşluğu doldurarak, sağlıklı ve hastalık durumları arasındaki hücresel aktivitenin gerçek zamanlı bir görüntüsünü sunar. Büyük ölçekli proteomik çalışmalar, kanser ve diğer hastalıkların erken teşhisi ve izlenmesi için biyobelirteçlerin keşfini hızlandırabilir. Proteomik, genomik ve transkriptomik verileri birleştiren proteogenomik çalışmaları, ilaç keşfine rehberlik etmek için kullanılabilecek gen varyantları ve protein ekspresyonu arasındaki kritik bağlantıları belirler.

Genomics England'ın 100.000 Genom Projesi'ne öncülük eden araştırmacılar, nadir görülen hastalık kohortu için 2019 yılında yaklaşık %25 olan tanı verimliliğini artırmayı amaçlayan bir multiomik program uygulamaya koydu. Bunun bir parçası olarak, 7800'den fazla katılımcının profilini çıkarmak için Illumina Protein Prep'ten yararlandılar. İlk 500 örnekllemik pilot çalışmadan elde edilen veriler, tanı veriminde %7,5'lik önemli bir artış olduğunu gösterdir.

"Şimdiye kadar proteomik, bağımsız bir araştırma testi olarak kabul ediliyordu. Bu çalışma ise, proteomiklerin hem nadir hem de yaygın hastalıklar üzerinde çok daha büyük bir klinik etkiye sahip olacağını gösteriyor," dedi, Profesör Matthew Brown, Genomics England'ın bilimsel direktörü. "Pilot çalışmamıza dayanarak, proteomiklerin çok da uzak olmayan bir gelecekte önemli bir klinik değere sahip olacağından eminim."

Bulgular, hastalıkla ilişkili genleri ve yolları ortaya çıkararak nadir genetik hastalık araştırmalarını ilerletmek için proteomiklerin tanısal potansiyelini destekleyen, belirli hastalık kategorilerinde bol miktarda diferansiyel proteinlerin keşfedilmesinden kaynaklanmaktadır.

"Illumina Protein Prep'in geniş içeriği ve yüksek analitik hassasiyeti, özellikle nadir görülen hastalıklar söz konusu olduğunda, ilgili hastalık kategorisinde yer alan, bilinen faktörlerle güçlü bir şekilde bağlantılı olan farklı miktarlarda bulunan proteinleri tanımlamak için büyük bir avantajdır" dedi, Brown.

NADİR MELANOMLARI ANLAMAK İÇİN PROTEOMİKLERDEN YARARLANMA

İmmünoterapi, onkologların yaygın ve agresif bir cilt kanseri türü olan kutanöz melanomları tedavi etme şeklini değiştirmiştir. Ne yazık ki, bu tedaviler oküler, akral ve mukozal gibi nadir görülen melanomlara karşı daha az etkilidir. Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Kampüsü'ndeki CU Nadir Melanomlar Merkezi'nin eş direktörü olan Dr. Kasey Couts, bunun nedenini anlamak için çalışıyor ve melanom tedavisini iyileştirmek için yeni yollar araştırıyor.

Illumina Protein Prep, Couts'un araştırma ekibine bu benzersiz koşulları incelemek için güçlü ve tarafsız bir araç sağlıyor. Laboratuvarın kullandığı diğer proteomik teknolojiler 92 proteinle sınırlıydı.

"Illumina Protein Prep, 9500 adede kadar proteini tanımlamamıza yardımcı olabilir" dedi, Couts. "Bu nadir görülen tümörleri immünoterapiye dirençli hale getiren mekanizmaları incelemeye çalıştığımız için bu ölçek son derece yararlıdır."

Ekip, Illumina Protein Prep'i kullanarak kutanöz ve nadir melanomların nasıl farklı proteomik imzalar üretebileceğini araştırıyor. Bu biyobelirteçler tespit edildikten sonra, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yol açabilir.

Couts sözlerine şöyle devam etti: "Tümör hücrelerinde neler olup bittiğinin yanı sıra tümörlerin içindeki bağışıklık hücrelerinin türlerine ve genel tümör mikroçevresine bakıyoruz." "Illumina Protein Prep, dolaşımdaki proteinleri ve bağışıklık tepkisini etkileyebilecek farklı faktörleri sistemik olarak araştırmak için analizlerimizi genişletmemize yardımcı oluyor."

ILLUMİNA'DAN DAHA FAZLA PROTEOMİK HABERLERİ

Ocak ayında Illumina, UK Biobank ve biyofarmasötik işbirliği konsorsiyumu ile Illumina Protein Prep, NovaSeq X Plus Sistemi ve DRAGEN Protein Niceleme işlem hattı kullanılarak 50.000 numunenin analiz edileceği bir pilot proteomik programını duyurdu. Bu çalışma, araştırma topluluğu ve ilaç sektöründeki ortaklar için biyolojik bilgileri ilerletmek amacıyla yüksek kaliteli, NGS tabanlı proteomik verilerden oluşan yeni bir koleksiyon oluşturacaktır.

Haziranayında Illumina, Standard BioTools (NASDAQ: LAB) ile kesin bir anlaşma yaptığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında Illumina, veri odaklı proteomik teknolojisinde lider konumda olan SomaLogic'i satın alacak. Bu hamle, Illumina'nın genişleyen proteomik pazarındaki varlığını güçlendiriyor, şirketin multiomik stratejisini ilerletiyor ve NovaSeq X Serisi'nin yeni nesil multiomik uygulamaların öncüsü olarak değerini pekiştiriyor.

İşlem tamamlandığında, Illumina platformları tüm NGS tabanlı proteomik çözümlerini desteklemeye devam edecek. Illumina, ayrıca SomaLogic'in halihazırda sunduğu dizi tabanlı proteomik çözümlerini desteklemeye devam edecek. O zamana kadar Illumina ve SomaLogic ayrı kuruluşlar olarak faaliyet göstermeye devam edecektir.

Erken erişim işbirlikçileri, Ekim ayında düzenlenecek Amerikan İnsan Genetiği Derneği Yıllık Toplantısı, etkinlik sayfasını ziyaret edin ve Kasım ayında düzenlenecek İnsan Proteom Organizasyonu Dünya Kongresi de dahil olmak üzere yaklaşan konferanslarda sunum yapacaklar.

Daha fazla bilgi için illumina.com/proteinprep adresini ziyaret edin.

