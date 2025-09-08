2025–2026 Eğitim-Öğretim yılının ilk ders zili, tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da da çaldı. KOCAELİ (İGFA) - Bu anlamlı gün, ilçenin yeni eğitim yuvalarından biri olan Akse İlkokulu’nun açılış töreniyle taçlandı. Hem yeni dönemin heyecanı hem de okulun açılışı, protokol üyeleri, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla kutlandı.

Yeni eğitim-öğretim yılına ev sahipliği yapan Akse İlkokulu’nun kurdelesi törenle kesildi. Açılışa TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve kent protokolü katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, yeni dönemin tüm eğitim camiasına hayırlar getirmesini temenni etti. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, “Çocuklarımız iyi ki varlar, Rabbim onların bahtlarını açık etsin. Eğitim ve spor alanında gelişimlerini çok önemsiyoruz. Kültürel ve sanatsal faaliyetleri ihmal etmeyelim” diyerek yeni döneme dair umutlarını paylaştı.

“PIRIL PIRIL BİR OKULLA AÇIYORUZ”

Başkan Çiftçi’nin akabinde bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önal ise, “Bir eğitim-öğretim döneminin daha başındayız. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu heyecanı ilçemize yakışan pırıl pırıl bir okulla açıyoruz. Açılışını yaptığımız Akse İlkokulu ilçemizde önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Belediye başkanımızla birlikte büyük bir iş birliği içerisinde eğitime katkı sunmaya devam ediyoruz. Belediye Başkanımıza, eğitime verdiği katkılardan ötürü çok teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim dönemi hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“MERAK ETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYİN”

Milletvekili Tipioğlu ise, “Kocaeli’nde bugün 472 bin öğrenci eğitime başladı. Bugün açılışını yaptığımız okul da eğitime verdiğimiz desteğin en büyük göstergelerinden biridir. Öğretmenlerimiz, en kutsal mesleği icra etmektedir. Sevgili öğrenciler, sizler geleceğimizin teminatısınız, merak etmekten asla vazgeçmeyin. Velilerimiz, sizler de evlatlarınızı öğretmenlerimize teslim ettiniz, onları el ele geleceğe hazırlayacağız” dedi.

İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve şiir dinletileri, programa katılım sağlayan protokol ve Çayırovalılar tarafından ilgiyle takip edildi. Akse İlkokulu’nun kurdelesinin kesilmesi ve ilk ders zilinin protokol tarafından çalınmasıyla birlikte, Çayırova’da yeni eğitim-öğretim dönemi de resmen başladı. Milletvekili Tipioğlu, Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve protokol üyeleri de yeni ders sıralarına ilk kez oturan Çayırovalı öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek başarılar diledi.