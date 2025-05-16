Kocaeli'de Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçe genelindeki kaba atıkları geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Temiz çevre, sağlıklı Çayırova anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, ilçe genelindeki atıkların geri dönüşümüne katkı sağlıyor.

Göreve geldikten sonra hem ilçeye hem de Çayırova Belediyesi’ne sıfır atık belgesi kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu alanda Çayırova’ya yeni projeler kazandırmaya, çalışmaları hızlandırıp verimi artırmaya devam ediyor. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki 9 mahallede belirlenen takvim doğrultusunda atık toplayarak, bunları geri dönüştürüyor. Saha çalışanlarının tespiti ve ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda harekete geçen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, atıkları topluyor.

ATIKLAR, EKİPLER TARAFINDAN

Yapılan planlama ışığında ilçede bulunan 9 mahallede de belirli takvime göre ilçeden atık toplama gerçekleştiriliyor. Buna göre kaba atık toplama çalışmalarında Pazartesi günü Özgürlük Mahallesi ve Yenimahalle, Salı günü Emek ve Çayırova Mahalleleri, Çarşamba günü İnönü ve Atatürk Mahalleleri, Perşembe günü Akse, Cumhuriyet ve Şekerpınar Mahalleleri ile Cuma günü de tüm ilçe genelinde dal budak atıklarının toplaması gerçekleştiriliyor.