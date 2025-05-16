Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney ile antrenörleri Dr. Ejder Sözen, elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarıların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

MUĞLA (İGFA) - Antalya’da düzenlenen Avrupa Grand Prix’si ve Çin’in Şanghay kentinde yapılan 2025 Okçuluk Dünya Kupası’nda büyük başarılara imza atan sporcular, hem Türkiye’yi hem de Muğla’yı gururla temsil etti.

Antalya’da düzenlenen Avrupa Grand Prix’sinde Hazal Burun birinci, Emircan Haney ikinci olurken, ardından katıldıklarıŞanghay Dünya Kupası’nda Hazal Burun bireysel kategoride bronz, karışık takımda gümüş ve kadın takımlar kategorisinde bronz madalya kazanarak turnuvayıüç madalyayla tamamladı. Hazal Burun ve Milli Takım’dan arkadaşı Batuhan Akçaoğlu, makaralı yay karışık takım kategorisinde 160 puanlık performanslarıyla dünya rekoruna imza attı.

Antrenör Dr.Ejder Sözen; “Büyük başarılar için çok çalışmak gerekir”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Dr. Ejder Sözen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyarette bugüne kadar kendilerine verilen destekler için teşekkür etti ve kazanılan başarıların devamının geleceğini belirtti. Dr.Ejder Sözen; “Muğla’nın Yatağan ilçesinde faaliyet gösteren okçuluk takımımız ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde ederek bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Yatağan’ın Bencik mahallesinde başlayan hikayemiz bizlere inananlar, bu spora gönül verip büyük bir azim, kararlılık ve inançla çalışan gençlerimiz sayesinde dünya rekorları kıracak seviyeye geldi. Bu başarılara çok çalışarak geldiler. Tüm sporcularımla ayrı ayrı gurur duyuyorum. Bizlere bugüne kadar destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” dedi.