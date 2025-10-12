Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yaklaşık 100 kadını pembe tişörtlerle Bursaspor-Menemen Belediyespor maçında buluşturdu. Başkan Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey de tribünde kadınlarla birlikte farkındalık mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliklerin bir yenisine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey de katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla yaklaşık 100 kadın pembe tişörtleriyle Bursaspor Menemen Belediyespor maçını izleyerek farkındalık oluşturdu.

Kadınlarla birlikte Bursaspor maçını tribünden izleyen Seden Bozbey, pembe kurdele takarak farkındalık mesajı verdi.

Seden Bozbey, “Bursaspor Yeşilin İncileri Derneği ve Bursa Kanser Derneği işbirliği ile maçı kadınlarımızla birlikte izledik. Hem Bursaspor’u desteklemek hem de bu ayın farkındalığını artırmak amacıyla tribündeyiz" dedi.

Meme kanseriyle mücadelede en önemli adım erken teşhis olduğunu ifade eden Seden Bozbey " Biz kadınlar birbirimize destek olmalı, düzenli kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz” şeklinde tüm kadınlara çağrıda bulundu.

Bursa Kanser Derneği Başkanı Aysun Arslan ve Bursaspor Yeşil İnciler Derneği Başkanı Yasemin Göcen de kendilerinin yanında olup destek vermeleri sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’e teşekkür ettiler.