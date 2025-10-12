Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim Pazartesi günü Şarm El-Şeyh’te Gazze ateşkes mutabakatını görüşmek üzere liderlerle istişare edecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin zirveye icabet edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitap etmesi ve katılımcı ülke liderleriyle görüşmeler yapması planlanan zirvede, Gazze’deki ateşkes sürecinin uygulanmasını ve barış adımlarının ele alınması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, Türkiye’nin bölgedeki arabuluculuk rolünü pekiştirecek.