Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kendi evinde oynadığı ve nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşmada Onikişubat Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi 4. hafta, karşılaşmasında Onikişubat Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’yla karşı karşıya geldi.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda gerçekleşen müsabaka nefes kesen mücadelelere sahne oldu. İlk 2 seti 2-0 geride tamamlayan Osmangazi Belediyespor, verdiği müthiş mücadeleyle maçı 2-2’ye getirmeyi başardı.

Son sette varını yoğunu ortaya koyan Osmangazi Belediyespor, karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrılırken önümüzdeki haftalar için umut vadeden bir oyun ortaya koydu. Mücadelede setler (25-18, 25-20, 25-15, 25-23, 15-12) skorlarla sona erdi.

Sergiledikleri mücadele için takımını kutladığını ifade eden Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, “Takımımız güzel bir mücadele verdi. Son sette bireysel hatalarla maçı kaybettik. Şuan takımdan gayet memnunuz sporcularımız terinin son damlasına kadar savaşıyor. Genç bir takımımız var hepsine teşekkür ediyorum” dedi.