Bursa'da bir araca düzenlenen "Mercek-28" operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ile yüzlerce silah malzemeleri ele geçirildi. Narkotik operasyonunda bir şüpheli yakalandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Emmiyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen “MERCEK-28” operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır; 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili, 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi.

Ayrıca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; araç içerisinde bulunan B.G. adlı şüpheli yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1886281223527346227

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirterek, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.