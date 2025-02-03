Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 24-31 Ocak 2025 tarihleri arasında il merkezinde yapılan KGYS trafik denetimlerinde 593 araç denetlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, emniyet kemeri takmayan 56 sürücü ile seyir halindeyken cep telefonu kullanan 12 sürücüye ceza yazıldı. Ayrıca, yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı ışıklandırma kullanan 1 sürücü ve trafik levhalarına uymayan 1 sürücü olmak üzere toplamda 70 araç sürücüsüne işlem yapılarak, trafik idari para cezası uygulandı.
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