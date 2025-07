Bursa Yıldırım Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, belediye çalışanları ve özel güvenlik personeline yönelik kapsamlı yangınla mücadele ve acil durumlara hazırlık eğitimi veriyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi olası afet ve yangınlara karşı vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için ekip, araç ve ekipmanlarını her an hazır halde bekletirken, eğitim çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Kurum içi eğitim programları kapsamında belediye çalışanlarına ve özel güvenlik personeline yangınla mücadele ve acil durumlara hazırlık eğitimi veriliyor. Afet İşleri Müdürlüğü’nün uzman personelleri tarafından, Barış Manço Kültür Merkez’inde verilen ve 3 gün sürecek eğitimler yoğun katılımla gerçekleştiriliyor.

Yangın eğitimiyle birlikte belediye personelinin; yangınla mücadele yöntemleri, yangın anında doğru davranış şekilleri, yangınlara bilinçli müdahale, doğru ekipman kullanımı, tahliye yöntemleri konularında yetkinlik kazanması ve acil durumlara hazırlıklı olması hedeflenmektedir. Öte yandan Yıldırım Belediyesi’nin, vatandaşların ve ilçenin afetlere hazırlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik çalışmaları aralıksız olarak devam edecek.