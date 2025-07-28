Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su debisinde %20’lik düşüş yaşandığını belirterek, su yönetimi için kısa, orta ve uzun vadeli çözümler sundu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, iklim değişikliği, kuraklık ve su yönetimi konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Er, yaptığı açıklamada, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerini besleyen Kaptaj kaynağında son 10 yılın en düşük su debisinin görüldüğünü, geçen yıla göre yüzde 20’lik bir azalma (saniyede 700 litre) yaşandığını belirtti. “Su meselesi artık sadece altyapı değil, stratejik bir güvenlik meselesidir” dedi.

DEPREM VE ALTYAPI SORUNLARI

6 Şubat depremleri sonrası şehirde günlük ortalama 200 su arızası yaşandığını, bu arızaların şebeke hasarları ve yoğun inşaat faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade eden Er, "MASKİ ekipleri, arıza müdahale süresini 200 saatten 17-18 saate düşürdü. Ayrıca, kayıp-kaçakla mücadelede saniyede 450 litre su sisteme kazandırıldı. Kaçak su kullanımına karşı kararlı mücadele yürütüldü. 2 bin 760 kaçak kullanım tespit ettik. Bu konuda müsamaha göstermeyeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlara, bahçe sulama ve halı yıkama gibi israfı önleme çağrısı da yapan Başkan Er, “Suyumuzu korumak hepimizin sorumluluğu" dedi.

ÜÇ AŞAMALI SU YÖNETİMİ PLANI

Başkan Er, kuraklıkla mücadele için MASKİ’nin geliştirdiği üç aşamalı planı da açıkladı.

Bunun için kısa vadeli çözüm olarak kaptaj kaynağına saniyede 600 litre ilave su sağlamak için yeni kaynaklar üzerinde çalışma yapıldığını belirten Er, "Orta vadeli çözümde Karakaya Baraj Gölü’nden su temin edecek biriktirme kaynağı projesinin saha etütleri devam ediyor. Uzun vadeli stratejimiz ise Darende Kaynarca Barajı ile 2040 sonrası için yılda 40 milyon metreküp su sağlanacak" diye konuştu.

Depremde zarar gören altyapının onarımı için 15 milyar TL’lik yatırım planlandığını, 2025 için ayrılan 4,4 milyar TL’lik bütçenin yüzde 40’ının tamamlandığını duyuran Er, “Bugünün değil, gelecek nesillerin su güvenliğini garanti altına alıyoruz” dedi.