Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başarılarına tüm hızıyla devam ediyor. Farklı illerde gerçekleştirilen organizasyonlarda mücadele eden temsilcilerimiz, çeşitli dallarda şampiyonluk ve dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları ortaya koydukları performansla yine podyumu boş bırakmadı. Farklı illerde gerçekleştirilen organizasyonlarda ter döken temsilcilerimiz, çeşitli dallarda şampiyonluk ve dereceler elde etti.

Son olarak 25 ve 27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Para Taekwondo Gençlik Oyunları’nda, Milli formayı ilk kez giyen Taekwondo sporcumuz Kerem Kıl,63 kilogramda Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

ATLETİZM SPORCULARIMIZDAN ESKİŞEHİR’DE MADALYA YAĞMURU

Eskişehir’de gerçekleştirilen Sem-Tohm Olimpik Deneme Yarışmalarında ise çeşitli dallarda mücadele veren atletizm sporcularımız, sergiledikleri performansla adeta göz doldurdu. 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada toplamda 32 sporcumuz dereceye girerken ilk üçe giren sporcularımız ise şu şekilde sıralandı;

BİRİNCİ OLAN SPORCULAR;

Erva Cansu Mercan / Sırıkla atlama

Serra Duru Mercan / 300 metre düz koşu

Duru İklim Kadanalı/ 400 metre engelli koşu

Kerem Endamlı / 400 metredüz koşu

Kerem Endamlı / 400 metre engelli koşu

Şeyma Yıldırar / Disk atma

İKİNCİ OLAN SPORCULAR;

Şevval Barış / Yüksek atlama

Ekin Yatcı/ Üç adım atlama

Duru İklim Kadanalı/ 400 metre düz koşu

ÜÇÜNCÜ OLAN SPORCULAR;