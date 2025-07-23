Belediye Başkanı Mete Memiş, makamında gerçekleşen ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, Bakan Yardımcısı Eminoğlu'nu Bayburt'ta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Başkan Memiş, nazik ziyareti için teşekkür ederek, Bayburt'un tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgilendirme yaptı. Bakan Yardımcısı Eminoğlu ise, Başkan Memiş'in samimi misafirperverliğine teşekkür edip Bayburt’ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.

Ayrıca Başkan Memiş’e çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Ziyarette karşılıklı hediyeleşmeler de gerçekleşti. Başkan Memiş, Bakan Yardımcısına Bayburt'un simgelerinden biri olan Saat Kulesi biblosu ve çeşitli hediyeler verdi. Bakan Yardımcısı Eminoğlu da Başkan Memiş'e zarif bir filografi tablo takdim etti. Program sırasında Bakan Yardımcısı Eminoğlu’na, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.