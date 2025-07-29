Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanındaki hizmetlerini yaz döneminde de sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 12 okuma salonu, sınavlara hazırlanan öğrencilerden kitap okumak isteyen vatandaşlara kadar birçok kişiye sessiz, nezih ve güvenli bir ortam sunuyor. Merkez Kütüphane, Ada, Tarsus Ötüken, Tarsus Kleopatra, Hal Mahallesi, Halkkent, Güvenevler, Anamur, Gülnar, Neptün İpek Yılmaz, Bozyazı ve Adres Okuma Salonu ile Büyükşehir, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor.

Okuma salonlarında öğrencilere ücretsiz internet erişimi ile çay-kahve ikramları da sağlanıyor. Özellikle sınav maratonuna hazırlanan gençler için ideal bir çalışma alanı olan okuma salonları, yaz tatilinde de verimli zaman geçirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bazı okuma salonlarında kütüphane hizmeti de sunuluyor. Vatandaşlar bu salonlarda hem kitap okuyabiliyor, hem de diledikleri kitapları 15 gün süreyle ödünç alabiliyor. Bu yönüyle okuma salonları yalnızca gençlerin değil, yetişkinlerin de sıkça tercih ettiği sosyal alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.