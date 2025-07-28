Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık’taki orman yangınının Çakmak köyüne sıçramadan durdurulduğunu, tahliye işlemlerinin tamamlandığını ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Harmancık ilçesine bağlı Çakmak köyünü tehdit eden orman yangını, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun müdahalesiyle köye sıçramadan durduruldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yangına 19 araçla müdahale edildiği, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Yangının köyü tehdit etmesi üzerine, 27 Temmuz 2025 itibarıyla Çakmak köyünde yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar tahliye edildiği anımsatılarak, "Bölgede kalan vatandaşların tahliyesi için de gerekli önlemler alındı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Bölgenin güvenliği için tüm ekipler teyakkuzda" denildi.