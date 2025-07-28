İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bugün iki ilçede alevlere karşı mücadele etti. Bornova ile Urla’da yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınlar, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bugün hem kenti hem de kırsal bölgeleri ve ormanlık alanları tehdit eden yangınları kontrol altına almak için ter döktü.

Ekipler, Bornova Gökdere Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangının mahalleyi etkilememesi için saatlerce mücadele etti. Gökdere Mahallesi’nin çevresini saran alevler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ateş savaşçılarının çalışması sonucu, büyük oranda kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de bölgede hayvanların tahliye edilmesi ihtimaline karşı hazır bekledi.

Ekipler bölgedeki yaralı bir kaplumbağaya da ilk müdahaleyi yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğlen saatlerinde Urla Torosan Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangına da hızlıca müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.