Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde görev yapan muhtarlar, ilçe sakinlerine daha etkin hizmet sunabilmek adına Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) düzenlenen ‘Tebligat Yazma Eğitimi’ne katıldı.ANTALYA (İGFA) - Muhtarların görevlerini daha etkili şekilde yerine getirmelerini sağlamak ve kamu hizmetlerinin hızlı, düzenli işlemesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimde, tebligat yazım teknikleri ele alındı. Kızıltoprak PTT Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitime Muratpaşa’da görev yapan 40 muhtar katıldı.

Eğitimde, tebligat yazım kuralları, elektronik tebligat sistemi, teslim süreci ve tebligatta dikkat edilmesi gereken hukuki prosedürler gibi konular üzerinde duruldu. Verilen eğitimle artık Muratpaşa muhtarları, yasal mevzuata uygun tebligatlar hazırlayabilecek. İtiraz ve mahkeme sürelerini kolaylıkla takip ederek işlem sürecinin hızlanmasında etkin rol oynayacak ve kamu kurumlarıyla daha hızlı ve etkin iletişim kurabilecek.