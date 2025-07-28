Konya Meram Belediyesi, son günlerde ülke genelinde artan hava sıcaklıkları ve beraberinde yükselen orman yangını risklerine karşı önemli bir karar aldı.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi, son günlerde ülke genelinde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangını riskine karşı önemli bir karar aldı. Bu kararla Meram’da vatandaşların sıklıkla tercih ettiği ve doğa ile iç içe zaman geçirdiği Dutlu Millet Bahçesi’nde ateşli piknik yapmak 2 Eylül tarihine kadar yasaklandı. Bu kapsamda, mangal, semaver, tüplü ocak gibi açık alev içeren tüm faaliyetler yasak kapsamına alındı. Vatandaşların bu süreçte çevre dostu, ateşsiz piknik anlayışına yönelmeleri ve doğaya zarar vermeyecek şekilde vakit geçirmeleri istendi.

KÜÇÜK BİR İHMAL, GERİ DÖNÜLEMEZ KAYIPLAR DOĞURABİLİR

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada özellikle yaz mevsiminin ortasında, sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı bu günlerde, en küçük bir kıvılcımın bile büyük felaketlere yol açabildiği vurgulandı. Bu kararın, yalnızca çevrenin korunması amacıyla değil; aynı zamanda insan hayatının, doğal yaşamın ve ekolojik dengenin korunması adına da büyük bir öneme sahip olduğu hatırlatıldı. Meram Belediyesinin vatandaşların duyarlılığına güvendiğinin altının özellikle çizildiği açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi; “6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76. Maddesine istinaden 29 Temmuz ila 2 Eylül 2025 tarihleri arasında Dutlu Millet Bahçemizde, orman yangını riskine karşı ateşli piknik yapılması yasaklanmıştır. Bu karar, ormanlarımızı ve yeşil alanlarımızı korumaya yönelik önleyici bir tedbirdir. Yangınlar yalnızca ağaçları yakmakla kalmıyor; kuşlardan böceklere kadar binlerce canlının yaşam alanını da yok ediyor. Ayrıca yanan alanların tekrar eski haline gelmesinin yıllar alması gibi sebeplerle, toplumun her kesimi bu felaketlerden doğrudan etkileniyor. Bu nedenle alınan bu karar, sadece bir kısıtlama değil, aynı zamanda tüm halkımızın ve doğanın selameti için alınmış bir önlem niteliği taşıyor.”

BAŞKAN KAVUŞ: “DOĞA BİZE EMANET, KORUMA MECBURİYETİMİZ VAR, BİRLİKTE KORUYACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, alınan kararın zorunluluktan doğduğunu belirterek hemşehrilerine şu sözlerle seslendi; “Ülkemizin dört bir yanında orman yangını haberleriyle sarsılıyoruz. Yangınların bıraktığı tahribatı gördükçe, bu tür olaylar yaşanmadan önce önlem almanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Dutlu Millet Bahçemiz, yeşilin kalbi, Konyalı hemşehrilerimizin nefes aldığı güzide bir alan. Bu alanı korumak, hem bugünün hem de geleceğin sorumluluğudur. Biz doğayı sadece seyrettiğimiz değil, emanet bildiğimiz bir değer olarak görüyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız, ateşli piknikler yerine doğaya zarar vermeyen alternatiflerle vakit geçirmeleri. Unutmayalım; doğa bize ait değil, biz onun bir parçasıyız. Sahip olduğumuz doğal zenginliğimizi birlikte korumak mecburiyetindeyiz. Bu geçici tedbire gösterecekleri anlayış ve duyarlılık için tüm hemşehrilerime şimdiden teşekkür ediyorum.”