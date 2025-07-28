Erzurum’un Palandöken ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki özel gereksinimli birey, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bir menfezde sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.ERZURUM (İGFA) - Erzurum’un Palandöken ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki özel gereksinimli bir genç, kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince arandı.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, arama çalışmaları sonucunda genç, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir menfez içerisinde sağlıklı bir şekilde bulundu.

Genç, ailesine teslim edildi.