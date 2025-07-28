Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu ile birlikte Hatay’ın Kumlu ilçesinde inşa ettiği okul inşasında sona gelindi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıktığı illerden biri olan Hatay’a yaptığı yardımlar ve gösterdiği destek okul inşasıyla devam etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu ile birlikte Hatay’ın Kumlu İlçesi Killik Mahallesi’nde inşa ettiği 12 derslikli okulun inşasında sona gelindi.

Hatay Defne’de depremzedelerin temel ihtiyaçlarını gidermenin yanında ilçenin yeniden ayağa kalkması için de büyük ve özverili bir çalışma başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’a gönül köprüsü kurdu. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi’nin 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde büyük bir yıkım yaşayan Hatay’a 12 derslik bir okul kazandırdı. Büyükşehir’in Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu ile birlikte Hatay’ın Kumlu İlçesi Killik Mahallesi’nde inşa ettiği 12 derslikli okulun inşasında sona gelindi. Okulun 2025-2026 eğitim-öğretim yılında faaliyete girmesi planlanıyor.

77 MİLYON 892 BİN TL’YE İNŞA EDİLDİ

Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu’nun düzenlediği yardım programlarında toplanan paralar ve Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla büyük bir çoğunluğu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan okulun inşası tamamlandı. Kumlu ilçesi Killik Mahallesi’nde yükselen okul 77 milyon 892 bin TL’ye mal edildi. İnşa edilen modern eğitim binasında Hataylı çocukların daha kaliteli ve nitelikli eğitim almaları sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’daki okul projesi toplam 2 kattan (zemin ve 1. kat) oluşuyor. Zemin kat bin 146 metrekare taban alana ve okul yapısı da toplamda 2 bin 390 metrekare inşaat alanına sahip bulunuyor. Okul bünyesinde; 48 metrekarelik 12 derslik, anaokul dersliği, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, kütüphane, destek eğitim odası, beden eğitim salonu, mescit, yemekhane, öğretmenler odası, rehberlik servisi, idare odası, 90 kişilik çok amaçlı salon, okul aile birliği ve zümre öğretmenler odası yer alıyor.