Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Osmangazi Belediyesi’ni temsil eden dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Avrupa’da çifte derecesiyle gurur yaşattı.BURSA (İGFA) - Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Osmangazi Belediyesi’ni temsil eden ve dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu unvanına sahip Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda büyük bir başarıya daha imza attı.

Zorlu etaplarıyla bilinen Barum Rally Zlín’de piste çıkan Keskin, kategorisinde birinci, kadın pilotlar klasmanında ise ikinci olarak yarışı tamamladı.

Toplam 207 kilometrelik uzun ve engebeli etapları başarıyla geride bırakan Keskin, hem azmi hem de sürüş performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Keskin, özel tertibatlı aracıyla ortaya koyduğu kararlılıkla motor sporları dünyasında bir kez daha ilham kaynağı oldu.

Başarısının ardından duygularını paylaşan Keskin, şunları söyledi: “Barum Rally Zlín, Avrupa Ralli Şampiyonası’nın en zorlu yarışlarından biri. 207 kilometrelik etapları bitirmek bile başlı başına büyük bir mücadeleydi. Kategorimde birinci, kadın pilotlarda ikinci olmak tarifsiz bir gurur. Geçen yıl da burada podyumdaydık, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak benim için çok değerliydi. Bu zaferi, bana inanan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen sponsorlarıma armağan ediyorum.”

Avrupa sahnesinde elde ettiği bu dereceyle motor sporları tarihinde bir kez daha örnek olan Kübra Denizci Keskin, “Engellerin aşılabileceğini, hayallerin ise azimle gerçeğe dönüşebileceğini tüm dünyaya göstermekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.