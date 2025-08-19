Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla kaleme aldığı “Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi” başlıklı makalesiyle dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan makale, İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais’te İspanyolca olarak yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde insani yardımın siyaset üstü bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin mazlumların kimliğine veya inancına bakmaksızın dünya genelinde yardım eli uzatan bir ülke konumunda olduğunu belirtti.

https://twitter.com/burhanduran/status/1957738324367405206

Erdoğan, makalesinde, “Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri, insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır. Bugün, 300 milyondan fazla insan en temel insani ihtiyaçlardan yoksun. Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan ve tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir” ifadeleriyle küresel krize dikkat çekti.