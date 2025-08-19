Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i, Tarihi Yenişehir Belediye Binası’nda ağırladı. Görüşmede, Yenişehir’in ihtiyaçları ve geleceği ele alındı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i, Tarihi Yenişehir Belediye Binası’nda ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerin yönetim kurulu başkanları ve Yenişehir Belediyesi bürokratlarının katıldığı ziyarette Yenişehir’de yapılması planlanan projeler ve ilçenin geleceğine yönelik atılacak adımlar konuşuldu.

‘BİRLİK İÇİNDE ÇALŞMALIYIZ’

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Her şehirde vatandaşlarımıza hizmetin 3 ayağı vardır. Biz ilçe belediyesi olarak birinci ayağını oluşturuyor ve üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz de ilçemize yapılacak yatırımlarda hassas davranıyor ve gerçekten Yenişehir halkı için taleplerimizi değerlendiriyor. Ve hizmetin son ayağı da merkezi hükümetimizin ilçemize yaptığı yatırımlar. Yenişehir halkı için her zaman olduğu gibi, birlik içinde ortaklaşa çalışmalıyız. Bu anlamda Sayın Bozbey’e teşekkür ediyorum” dedi.

YENİŞEHİR’İN GELECEĞİ İÇİN ORTAK PROJELER

Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle Yenişehir Belediyesi’nin ortaklaşa yaptığı projelere değinen Başkan Ercan Özel, “Heykel Kavşağı Projenin Etüd Projeleri gerçekleştiriliyor. Yenişehir Yaş Sebze Meyve Hali için protokol imzalama aşamasındayız. İlçemize kazandıracağımız B-KAFE’nin ihale sürecinde olduğunu biliyoruz. En önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan gasilhanenin kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Sanırım kısa sürede tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

Yenişehir’in geleceğine yönelik projelerden de bahseden Başkan Ercan Özel , “Turşu ve Sıvı Gübre fabrikaları için de görüşmelerimiz devam edecek. Ayrıca ilçemize kazandırmayı planladığımız Müstecip Onbaşı Parkı için de gerekli çalışmaları yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

YENİŞEHİR’LE AYNI HEDEF İÇİN

Yenişehir’in ve Yenişehir tarımının öneminden bahseden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Yenişehir ilçemiz hem tarih ve turizm açısından hem de tarım açısından önemli bir yere sahip. İlçemizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Özellikle Yenişehir’in tarım kenti anlamında marka kenti olmasını istiyoruz. Bu kapsamda da tarıma yönelik yatırımlara ağırlık vermeliyiz. Güçlü bir tarım kentini oluşturmak ancak yerel yönetimlerin el ele vermesiyle mümkün . Büyükşehir Belediyesi olarak Yenişehir Belediye’mizle aynı hedef için çalışmaya, ortak akıl ve bilimin ışığında adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.