İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin ücretsiz KÜLTÜR-SEM LGS hazırlık kursları, bu yıl da öğrencileri nitelikli liselere taşıdı. Zorlu sınava kurslarla hazırlanan 144 öğrenci Türkiye’nin önde gelen liselerine yerleşirken, 37 öğrenci Türkiye genelinde yüzde 15’lik dilime girme başarısı gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.Beylikdüzü Belediyesi, ücretsiz KÜLTÜR-SEM LGS Hazırlık Kursları ile bu yıl da öğrencilerin iyi bir liseeğitimi hayalini gerçekleştirdi.

Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, LGS’yeKÜLTÜR-SEM ile hazırlanan 144 öğrenci, nitelikli liselerde eğitim almaya hak kazandı.

Ayrıca 37 öğrenci yüzde 15’lik dilime girerek önemli bir başarıya imza attı. KÜLTÜR-SEM kursları, yalnızca sınava hazırlık sürecinde değil; öğrencilerin okul başarı puanlarına (OBP) katkı sağlayarak sınavsız yerleştirme sürecinde de etkili oldu.

LGS’yeBelediye’nin kurslarıyla hazırlanan Mehmet Akif Dursun, sınavda yalnızca tek bir yanlış yaparak büyük bir başarı elde etti. Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, yüzde 0.21’lik dilime girerek belediyenin LGS kurs birincisi olan Mehmet Akif’i ziyaret ederek tebrik etti. Çebi, öğrencilerin başarılarına katkıda bulunmanın gururunu yaşadıklarını ve Beylikdüzü Belediyesi olarak onları geleceğe en güçlü şekilde hazırlamaya devam edeceklerini ifade etti.