Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait motorlu kara taşıtlarına ilişkin verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde bu ay içerisinde toplam 257 bin 471 taşıt trafiğe kaydedildi. Bayburt’ta ise kayıtlı araçların toplamı 20 bin 136 seviyesine ulaştı.

Hemşerilerimizin yaz aylarında, Türkiye ve Yırt dışından Bayburt’a gelmesiyle Şehirde Otopark sorunu had safhaya çıkıyor.

Pazartesi günleri İstanbul’u aratmayan bir trafik oluşuyor.