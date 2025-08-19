İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla sürdürdüğü Buca Metrosu’nda tünel kazıları yüzde 77 seviyesine ulaştı. 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 12:39 PM +03’te, dev tünel açma makinelerinden (TBM) biri Şirinyer İstasyonu’nda ışığı görerek Üçyol-Şirinyer arasındaki kesintisiz tünel bağlantısını tamamladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projenin Gaziemir’e uzatılacağını ve Körfez altından Karşıyaka bağlantısıyla İzmir’in en büyük projesi haline gelebileceğini müjdeledi. Başkan Tugay, göreve geldiğinde tamamlanma oranı yüzde 2 olan projede büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Her biri 100 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 450 ton ağırlığındaki dört TBM’nin aynı anda çalıştığı hattın 19 bin 500 metrelik tünel kazısından 15 bin 360 metresi tamamlandı.

ŞİRİNYER'DE IŞIK GÖRÜNDÜ

Başkan Tugay, Şirinyer’deki kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, “Üçyol’dan Şirinyer’e uzanan tünel kazısı tamamlandı. İki ay içinde diğer TBM de buraya ulaşacak ve tünel kazıları planlanan seviyeye gelecek” dedi. Söz konusu hattı Çamlıkule’den Fuar İzmir’e uzatacaklarını, bu eklemeyle 13,5 kilometrelik hattı 17,5 kilometreye çıkaracaklarını açıklayan Başkan Tugay, “Gaziemir’e üç yeni istasyon ekleyerek toplam istasyon sayısını 13’e yükselteceğiz. Finans çalışmaları sürüyor” dedi.

Ayrıca, Üçyol’dan Körfez’in altını geçerek Mavişehir’e bağlanma hedefini paylaşan Tugay, “Karşıyaka’dan Buca’ya 15 dakikada ulaşılabilecek. Bu, İzmir’in en büyük toplu taşıma projesi olacak” diye ekledi.

Başkan Tugay’a incelemelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Zeki Yıldırım ve diğer yetkililer eşlik etti. Tugay, “Bu anı yaşamak bizim için mutluluk verici. Ekiplerimizin emeği ve firmanın disiplinli çalışmasıyla proje hızla ilerliyor” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Buca Metrosu, Üçyol’dan başlayarak General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule duraklarını kapsayacak. Üçyol ve Şirinyer’de İZBAN, Üçyol’da mevcut metro hattıyla entegre olacak.

Sürücüsüz tren setleriyle hizmet verecek projede, Buca Koop ile Buca Belediyesi arasındaki tünel tamamlandı, General Asım Gündüz-Zafertepe-Üçyol istasyonları bağlandı.

İki TBM ise Şirinyer’e doğru kazılarını sürdürüyor.