2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönem öncesinde "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlandı. Eğitim yılının ilk dersi 'orman yangınlarına karşı yeşil vatanı korumak' temasıyla yapılacak. Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun olan okullarda 'zilsiz okul uygulaması' hayata geçirilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için yeni düzenlemeleri duyurdu.

Yıl boyunca “Aile Yılı” teması çerçevesinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik politikalar esas alınacak. Öğrenci kulüpleri, etkinlikler ve projeler bu doğrultuda şekillendirilecek. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin “erdem-değer-eylem” çerçevesinde doğa sevgisi, yeşil vatanın korunması ve orman yangınlarına karşı farkındalık gibi çalışmalar öne çıkacak.

EĞİTİM YILI TEMASI VE ETKİNLİKLER

Eğitim yılı ilk dersi “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla yapılacak; ilk hafta boyunca farkındalık eğitimleri ve fidan dikimi, orman temizliği gibi etkinlikler düzenlenecek. EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında aile ve veliliğin önemi vurgulayan içerikler paylaşılacak.

“Ailemle Eğitim Yolculuğum”, “Maarif Modeli Ebeveyn Okulu” ve “Aile Okulu” programları okullar ve halk eğitimi merkezleriyle iş birliğiyle yaygınlaştırılacak.

12-18 Aralık’taki “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası”nda yerli üretim, tasarruf bilinci, milli ekonomi ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı temaları işlenecek; yerli sanayi ve teknoloji ürünleri tanıtılacak. Törenlerde kullanılacak materyaller, “eser inceleme komisyonu” onayıyla belirlenecek.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ UYGULAMALARI

Model, 2025-2026’da ana sınıfı, uygulama sınıfları, ilkokul 1-2, ortaokul 5-6, ortaöğretim hazırlık, 9-10. sınıflarda kademeli uygulanacak. Öğretmenler ve rehber öğretmenlerin eğitimi mesleki çalışma sürecinde tamamlanacak; gruplar 50 kişiyi aşmayacak. Okul yöneticileri eylül sonuna kadar model metnini inceleyecek; eğitimlerde huzurlu aile, toplum ve çevre temaları işlenecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun olan okullarda zilsiz okul uygulaması hayata geçirilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hâllerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesinin makul düzeye indirilmesi, okul zillerinin Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilmesi uygulamasına geçilecek.

Öğrencilerin şehir, kültür ve medeniyet ilişkisini kavraması, bilim, sanat, spor yeteneklerinin keşfi için okul içi-dışı çalışmalar yapılacak.

Okuma kültürü ve kütüphane kullanımı teşvik edilecek. Modelin takibi için okullar ziyaret edilecek, öğretmen görüşleri raporlanarak Bakanlık’a sunulacak. “tymm.meb.gov.tr” adresi ve kılavuz atölyeleri tanıtılacak; dijital materyaller “Öğretmen Bilgi Servisi” üzerinden paylaşılacak.

EĞİTİM ALTYAPISI VE DÜZENLEMELER

Okulların eğitime hazır hale getirilmesi için bakım-onarımlar tamamlanacak. Kayıt parası talepleri valilikçe denetlenecek. Norm kadro fazlası öğretmenler ihtiyaç duyulan okullara atanacak; il dışı görevlendirmeler zorunlu mazeret dışında yapılmayacak.

Kılık-kıyafet usulleri veli külfeti yaratmayacak şekilde Öğretmenler Kurulu’nda belirlenecek ve okul web sitelerinde duyurulacak.

Sınıf mevcutları optimize edilecek, öğrenci azalan okullar açık kalacak.

Ders kitapları zamanında teslim edilecek; Sıfır Atık Projesi kapsamında teslim alınacak. Ücretsiz materyaller dışında veli yönlendirmesi yasaklanacak.

“MEBİ” platformu ve destek kursları tanıtılacak. Özel okulların ücret politikaları mevzuata uygun olacak; fahiş fiyat tespit edilenlere işlem uygulanacak.