Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçede yürütülen temizlik çalışmalarının verimini ve kalitesini daha da arttıracak olan Yapay Zeka Destekli Araç Takip Sistemi’ni uygulamaya başladı. Sistem sayesinde hem çöp toplama süreci şeffaf şekilde izlenebiliyor, hem de kaynak israfı önleniyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, teknolojiyi hizmetle buluşturan yeniliklerine bir yenisi daha ekledi. Belediye hizmetlerini daha hızlı ve etkin kılmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Osmangazi Belediyesi, çevre dostu ve verimli atık yönetimi sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Araç Takip Sistemi’ni uygulamaya koydu.

Yapay Zeka Destekli Araç Takip Sistemi kapsamında çöp kamyonları, süpürge araçları ve açık kasa araçlara kameralar takıldı. Sistem sayesinde Osmangazi’deki dört bir yanındaki temizlik çalışmaları anbean takip edilmeye başlandı. Uygulama ile çöp konteynerindeki atık alım süreçleri düzenli olarak fotoğraflanıyor.

Gelen fotoğraflar ile konteynerlerdeki doluluk oranı ve çöplerin alınıp alınmadığı yapay zeka desteğiyle tespit ediliyor. Ayrıca temizlik personeli de cep telefonlarındaki uygulama ile yaptıkları saha çalışmalarının fotoğraflarını sisteme yüklüyor. Bu sayede temizlik hizmetlerinde kalite artıyor ve daha verimli bir çalışma yapılıyor.

Yeni sistemi tanıtan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Birkaç aydır yaptığımız denemelerin ardından yeni hayata geçirdiğimiz Yapay Zeka Destekli Araç Takip Sistemi ile hem araç hem de saha kontrolü sağlıyoruz. Bu sistem kapsamında elde edilen verilerin yapay zeka ile desteklenmesiyle zaman, personel, yakıt ve işgücünde verim artışı sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde koku, bakteri ve çöp suyu oluşumunun önüne geçerek hem halk sağlığını korumak, hem de çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak adına yerüstü çöp konteyner sistemine geçiş yaptık. Bu sistem ile çöp konteynerlerinin hacmi 3 bin litreye çıktı. Evsel atıkların daha ekonomik ve hızlı bir şekilde toplanmasına imkan sunan yerüstü çöp konteyner sistemi, personel ihtiyacının az olması, depolama alanın artması, toplama sıklığının azaltılması olanakları ile de kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına ciddi katkı sağlıyor. İki projede de zamandan ve yapılan temizlikten verim sağlıyoruz. Ayrıca sistem iş güvenliği açısından da önemli katkılar sunuyor. Bütün amacımız vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek. Yüksek kalitede bir temizlik hizmeti ortaya koymak ve bu yüksek kalitedeki hizmetleri sürekli devam ettirmek istiyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.