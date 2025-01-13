Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi, sürdürülebilir tarım ve üretim hedefleri doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarım Peyzaj A.Ş. ve Mustafakemalpaşa Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile önemli bir protokol imzaladı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi'nin yılın ilk oturumumda aldığı yetkilendirme kararıyla başlatılan proje bölgedeki tarım potansiyelini değerlendirme ve hedeflediği kitleler ile paylaşma adına önemli bir adım atıldı. Protokol imzalanır imzalanmaz, protokol kapsamında ekim çalışmalarına Mustafakemalpaşa’da Orta Mahallede bulunan tarım arazilerinde başlandı. İlk etapta 120 dönümlük alana buğday ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca, 200 dönümlük arazi de temizlenip sürülerek önümüzdeki ekim dönemine hazırlanarak proje kapsamına dahil edildi.

Proje kapsamında, Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından tohum ve gübre desteği sağlanırken, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ise ekipman ve iş gücü desteğinde bulunuyor. Projenin genel koordinasyonu ise Mustafakemalpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Proje’nin Mustafakemalpaşa tarımı için çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, projenin en anlamlı yönlerinden biri, elde edilen mahsullerin toplumun çeşitli kitleleri ile paylaşılacak olması olduğunu belirterek, "Üretilen buğdaydan elde edilecek un, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılırken; mahsulün bir kısmını tohuma ayırıp çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize ise silaj ot olarak ulaştırma hedefi taşıyoruz. 'Edinilen mahsül, yoksulumuza un, çiftçimize tohum, hayvancımıza silaj ot olacak' mottosuyla çıktığımız bu yolda ilçemizin tarım potansiyelini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Projemiz hayırlı uğurlu olsun, ilçemize güzellikler getirsin" diye konuştu.

