İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın toplumun bütün kesimleri için tüm olanakların en üst düzeyde kullanılması talimatı doğrultusunda çalışmalarına devam eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Spor Çalışmaları Şube Müdürlüğü, TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği) iş birliğiyle bisiklet turu düzenledi. Farkındalık oluşturma hedefiyle gerçekleştirilen sürüşe katılan gönüllüler, iki kişinin aynı anda sürebilmesini sağlayan tandem bisikletlere bir görme engelli birey ile birlikte binerek İzmir'in sahil şeridinde tur attı. Yol boyunca görme engellilere sesli olarak anlatım yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan bisikletliler, buradaki ısınma hareketlerinin ardından sürüşe başladı. Tamamı bisiklet yolunda gerçekleştirilen sürüş, İnciraltı Engelliler Parkı’nda sona erdi.

“Her zaman yanınızdayız”

Sürüşün ardından düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, organizasyona katılan tüm gönüllülere ve iş birliği yapılan paydaşlara teşekkür ederek, “Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın İzmir’i sağlıklı bir spor kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Böyle anlamlı etkinliklerde bir arada olmak, dayanışmayı büyütmek, spor kültürünü yaşamak çok değerli. Önemli bir farkındalık etkinliğine birlikte imza attık. Daha fazlasını yapabilmek adına benzer çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Minnettarız”

Organizasyonun paydaşlarından TÜRGÖK Derneği Başkanı Tülay Yazgan da bir konuşma yaparak, “Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a minnettarız. Bu mühim haftada, farkındalığı artırabilmek ve görme engellilerin daha fazla kabartmalı kitaba erişebilmesi için çabalamak son derece kıymetli. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık” ifadelerini kullandı. Yazgan, konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ve Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez ve Umuda Pedal Derneği Başkanı Mazhar Çelikoyar adına hazırlanan plaketleri takdim etti.

Türkiye'nin tek görme engelliler kitaplığı

Organizasyonun paydaşı olan TÜRGÖK, Türkiye'de yaşayan görme engelliler ile yurt dışında yaşayıp da Türkçe bilen görme engellilerin, yazılı kaynaklara erişimini sağlamak üzere kabartma kitap basılması ve ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için çalışıyor. Faaliyetlerine 2004 yılında, İzmir'de başlayan kurum; sayıları altı bini aşan üyelerine sesli ve kabartma (Braille) baskılı romanın yanı sıra sınavlara hazırlık ve yabancı dil öğrenimi için de eserler gönderiyor. Hâlihazırda 400'den fazla gönüllüsü bulunan TÜRGÖK, daha fazla kabartma kitap basabilmek amacıyla bağış kabul ediyor. TÜRGÖK'e bağış yapmak isteyenler, detaylı bilgiye turgok.org web adresi üzerinden erişebiliyor.