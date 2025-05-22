Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, Bursa Gemlik Belediyesi tarafından Muratoba’da kurulan kurban pazarında satışlar başladı.BURSA (İGFA) - Belediye ekipleri, Gemliklilerin kurbanlık alışverişlerini güvenli ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için pazardaki denetimleri sıklaştırdı.

Ekipler, kurban pazarında temizlik, ilaçlama ve genel hizmetleri titizlikle yürütürken; kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Alışverişten kesim işlemlerine kadar tüm sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şöyle konuştu: “Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle, hemşehrilerimizin ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık.

Muratoba’da kurduğumuz kurban pazarı, hem alıcılarımız hem de satıcılarımız için hijyenik ve düzenli bir alan olarak hizmet veriyor. Belediye ekiplerimiz, temizlikten ilaçlamaya, güvenlikten sağlık denetimlerine kadar sahada görev yapıyor. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilmelerini amaçlıyoruz. Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, barış, kardeşlik ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca pazarda emek veren celeplerimize de bol kazançlar, bereketli satışlar diliyorum.”