Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kurum içi iletişimi güçlendirmek adına düzenlediği ‘9. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası’, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve eski Bursaspor futbolcularının katıldığı dostluk maçıyla başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak, ekipler arasında iletişim ve güven duygusunu güçlendirmek amacıyla sosyal faaliyetlerine de devam ediyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı iş birliğinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası başladı. 49 erkek ve 2 kadın takımı olmak üzere yaklaşık 750 Büyükşehir Belediyesi personeli, şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek.

Turnuvanın açılışı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Bursasporlu eski futbolcuların katıldığı dostluk maçıyla yapıldı. Açılış seremonisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu ve Büyükşehir yöneticileri de yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi personelinin sadece iş ortamında değil, sosyal alanlarda da bir araya gelmesini önemsediklerini vurgulayan Başkanvekili Gazioğlu, bu tür etkinliklerin ekip ruhunu güçlendirip iletişimi ve dayanışmayı artırdığını belirterek, “Bu gibi etkinliklerle çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak ve birbirleriyle daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamak istiyoruz. Bu anlamda Başkanlık Kupası gibi organizasyonlar bizim için büyük değer taşıyor. Turnuvaya katılan tüm birimlere başarılar diliyorum. Dostluk ve centilmenlik ruhu içinde, sakatlıksız bir turnuva olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik de turnuvanın temel amacının dostlukları pekiştirmek ve çalışanlar arasındaki birlikteliği güçlendirmek olduğunu dile getirdi. Turnuvanın centilmenlik ve fair play çerçevesinde geçmesini dileyen Halisçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de tüm katılımcılara başarı dilediği söyledi.

6-6 berberlikle sonuçlanan dostluk maçının ardından turnuvanın ilk karşılaşmalarında, Fen İşleri Tam Takım-Emlak İstimlak, BURULAŞ City-BURKENT A.Ş. ekipleri karşı karşıya geldi.